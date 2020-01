WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 chorwacjaurbex historywraknad wodą oprac. Wojciech Gojke 1 godzinę temu Urbex History. Wrak statku w Chorwacji Niedaleko portu w Szybeniku znajduje się wrak pogłębiarki. Zatonęła kilka lat temu i mówiono o niej w całej Chorwacji. W jakim stanie dziś... Rozwiń To jest właśnie ten moment kiedy z … Rozwiń Transkrypcja: To jest właśnie ten moment kiedy zwykle Witamy się z wami na początku filmu zdań Siema Witajcie na następnej wyprawie ale wiatr wiał taki że nic z tego nie wyszło i jesteście Skazani na Lek A więc siema Witajcie na następnej wyprawie Dziś zabierzemy was do przeszłości ponieważ ten odcinek Rok temu a dopiero teraz go zmontowałem tak więc podczas naszej bałkańskiej wyprawy zahaczyliśmy na chwilę o chory A wy razem z naszymi czeskimi przyjaciółmi z danymi z bajki o śmiesznym Krecie zadrukować na wraku pogłębia Zatonęła ona w okolicy portu w szybeniku i tak dobrze Kojarzycie bo kręciliśmy tak już odcinek opuszczę Otwarcie Świętego Mikołaja No dobrze już was nie męczę my się ogarniamy i wskakujemy do wody aby oglądajcie Iza Witajcie na naszego Instagrama zaczynamy No chyba gitara bo wkręcił dalej Zeszliśmy więc tą wodę był u nas W każdym z nas inną Ale jeśli mam być szczery to nie pamiętam ile osób wiem że ja byłem w parze z Konradem czy Cały sprzęt mieliśmy wypożyczony bo nikt nawet nie wpadł na to że będziemy chcieli spróbować no W Chorwacji na brak było bardzo dużo różnej fauny i flory podwodnej Chociażby rybki w stylu Doris Gdzie jest Nemo Czy rozgwiazda Po pewnym czasie dzwoniła się i ona nasza pogłębiarka Nie zdawałem sobie sprawy Test tak duży wrak i w tak dobrym stanie patrząc po zachowaniu i euforii nurków chyba nie Burta była mniej więcej na głębokości 22 m Zaczęliśmy eksplorację od dziobu Podzamcze Skawina sternika Czy jak się to nazywa Kiedy Płynęliśmy w miejsce Ładowanie piachu jeszcze przed nurkowaniem umówiliśmy się tak Ja będę prowadził Akon tak będzie płynął za mną no i w takim szyku podążać resorach to głębiej i dalej To muszę nanieść pewną poprawkę jednak zaczęli Od rufy statku teraz jesteśmy na dziobie To jeszcze sprawdziłem czy na pewno kamery nagrywa bo to najgorsze co może być nie włączyć kamerę Ktoś wiem czy u Konrada okej Konrada Okej więc popłynęliśmy dalej To co chciałem mu teraz pokazać to trawy przedmuch o sobie maskę bo nalałam się wody To trochę wyglądało dla mnie jakaś nie wiem dziwne drukarka jak to jest chyba do czego to służy wanna Komentarzu Popłynęliśmy więc do burty z naprzeciwka to właśnie w tym miejscu Tango statek i zatonął Tutaj Konrad chyba poprawiał płetwę ale nie jestem pewien Jadran Zadar Umówiliśmy się tak że Ja płynę do środka a Konrad będzie mnie kręcił Automatycznie asekurował Nie pchałem się zbyt głęboko ale Kibel udało się nagrać Nie tylko kibel bo jakieś bezpieczniki puszki po farbie Swoją drogą bardzo ładnie to wygląda bo tylko taki niebieski morski kolor I było tam zbyt wiele do oglądania Zapytałem czy kolor Chcę zobaczyć ale nie był chętny więc popłynęliśmy następnej każdy Ale co ciekawsze właśnie w tym ważnym pomieszczeniu u samej góry Prawdopodobnie Ale z tą płytą Chociaż nie jestem pewien były śpiwory tutaj wszystko było tak wywrócony Czas się zaczynało kręcić w głowie i nie wiedziałeś gdzie jest Góra gdzie dużo oczywiście kodem powariowali Powiedział że mnie kocha a ja poproszę dalej do nas Pomieszczenia techniczne w ciężko i powiedzieć że to mogło być ale prowadzę otwarte kłóćmy sposobem byłoby Rzeczywiście wchodź do środka nie będąc przygotowanym i tylko wsadziłem ręce tak głęboko jak dałem radę Tutaj od razu został sprzęgło a potem zaczął płynąć bok No i ten obraz świadczy o tym że jednak teraz byliśmy na ruch Wypłynął kochany przyjaciel nie obraził się że dostał po U mnie to wszystko OK Czemu się pomyliło oponach Daliśmy z główki Piwo Płynęliśmy Dale W tym momencie przekazania kamerę Konradowi Poprosiłem go za bez filmował mnie przy sterze ale Chyba nie do końca się zrozumieliśmy Bo najpierw Konrad płynął ze mną a wy po chwili mnie zgubi Szamotem się i szamotowa zaczął się kręcić rozglądać się po innych nurkach poszukiwaniu Nie wiem jak on to zrobił że na długości 5 m Nie skumał gdzie jestem mimo to że kamera sierpniu Części bo po części ale patrzyła w moją stronę Chyba strzelił a nie dzwonek był ważniejszy no tak No ale wreszcie się udało i mam to ujęcie o której mi chodziło Ja też nie pokręciłem pokręciłem pokazałem że jest okej Konrad wycofując się co coś tam już za Nie pamiętam o co no i powoli zaczęliśmy się żegnać z naszym brakiem na firmie może to mija szybko Rzeczywistości trwa to o wiele dłużej i my też że nie jesteśmy sami jest warunków no i wychodzi Wtedy kiedy jeszcze mu się skończyły znaczy skończyć wcześniej być rezerwa powietrza Powoli powoli Płynęliśmy w stronę naszej Wykonując sobie po drodze Przyjacielskie fotki W tym momencie zaczęliśmy przystanek dekompresyjny jak jeździ się na komputerze Najlepszy moment aby to buszować trochę wśród fauny i flory Przychodnia powoli dobiegała Byliśmy na powierzchni Tym razem udało się nagrać bez Emily państwo Właśnie okazało się że jednak ten wrak był chyba zatopiony dość niedawno Bardzo ładnym stanie to nie wszystkim woda jest na tyle przejrzysta że wszystko widać nie to za mną jakby pływaliśmy na Także miał być koka wyszedł nam odcinek prawie jestem duży wracam Fajny kopara taka i kibel Też był sobie teraz płyniemy Na następną miejscówkę bardzo wam dziękujemy Zapraszamy do subskrypcji No i co