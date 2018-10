Vipiteno-Racines/Sterzing-Ratschings – północna perła Południowego Tyrolu

Polacy od wielu lat uwielbiają zimowy wypoczynek w Alpach, gdzie stoki i infrastruktura są doskonale przygotowane, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających narciarzy i snowboardzistów. Jednocześnie kochamy włoską kulturę, a pragnąc połączyć oba zainteresowania, udajemy się do Południowego Tyrolu.

Południowy Tyrol wita!

W najbliższe ferie tysiące polskich rodzin zapakuje do samochodu sprzęt narciarski i wyruszy w Alpy. Część z nich zakończy trasę w Południowym Tyrolu, dokonując świetnego wyboru, o czym szybko przekonają się „debiutanci”. Na czym polega wyjątkowość tego regionu? Ponad 1000 km świetnie przygotowanych stoków narciarskich i doskonała infrastruktura z bogatą bazą noclegową w 30 ośrodkach narciarskich to wystarczający argument, ale nie jedyny.

Niemal 60 kilometrów śnieżnego szaleństwa

Przejdźmy jednak do bodaj najważniejszego aspektu dla turystów odwiedzających Alpy zimą, czyli stoków narciarskich. Przybywając do Vipiteno-Racines, otwierają się przed nami trzy możliwości, które łącznie obejmują 58 kilometrów zróżnicowanych tras. W Racines-Giovo/Ratsching-Jaufen narciarze mają do dyspozycji aż 8 wyciągów, w tym kolejkę górską z kabinami. Wjeżdżając na wysokość 2 150 m n.p.m., mamy do dyspozycji 25 kilometrów tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Monte Cavallo/Rosskopf znajdują tuż nad miastem Vipiteno. Na szczyt dostaniemy się wygodną kolejką górską, gdzie czeka 18 kilometrów śnieżnego szaleństwa. Nieco bardziej kameralną propozycję stanowi zaś Ladurns z jednym wyciągiem narciarskim, oferujące stoki o łącznej długości 15 kilometrów. Oczywiście we wszystkich tych miejscach bez problemu dobierzemy i wypożyczymy w razie potrzeby niezbędny sprzęt.