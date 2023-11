W Bolesławcu powstało Centrum Dawnych Technik Garncarskich

Prace adaptacyjne budynku Centrum Dawnych Technik Garncarskich odbyły się w ramach projektu "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2019-2022. Partnerami projektu są Gmina Miejska Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Gmina Miejska Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku oraz Miasto Jaroměř we współpracy z Městské muzeum v Jaroměři.