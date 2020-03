‘W Najlepszym Towarzystwie… dobrze się podróżuje!’ odc. 3

Jak smakuje moje życie? Czasami jest ostre koreański bibimbap, romantyczne jak indyjskie curry i gorzkie jak czarna herbata na trawienie. Przeważnie jednak przypomina bezę z kajmakiem i czekoladowy tort. Zawsze mam na nie ochotę. Nie lubię go jeść małą łyżeczką, może dlatego trudno mi wytrzymać w jednym miejscu. Oprócz smaku moje życie musi mieć wartkie tempo. Podróże, spotkania z ludźmi, przygody, spontaniczne zmiany planów, pobyty w nieznanych miejscach, to wszystko mnie bardzo inspiruje i napędza do działania. To, kim i czym się otaczam ma wpływ na moje reportaże z kulinarnych, pełnych niespodzianek podróży, z których czerpię garściami. Inspiruje mnie to, co świeże, nowe, niecodzienne i lokalne. Elementem tej podróży jest hotel. To nie tylko czas do odpoczynku, ale znacząca część inspiracji. To w nim odkrywam dane miejsce, poznaję ludzi, historię i kulturę. Inspiruje mnie lokalna kuchnia, celebrowanie regionalnej tradycji i naturalna różnorodność. Chcę poczuć bliskość tego miejsca i stać się jego integralną częścią. Chciałabym, żeby moi czytelnicy nie musieli wyobrażać sobie smaków, czy miejsc, o których piszę. Chcę, aby je poczuli, tak jak ja, kiedy odkrywam świat, który jest przecież tuż za rogiem. Nazywam się Basia Starecka. Jestem blogerką, podróżniczką, ale przede wszystkim dziennikarką.