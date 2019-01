W Szczyrku ogłoszono stan zagrożenia o znamionach klęski żywiołowej. Zwołano sztab kryzysowy

W związku z ogromnymi opadami śniegu, które miały miejsce na południu Polski, wiele miast stanęło w obliczu problemów komunikacyjnych na drogach. Jedna z najgorszych sytuacji ma miejsce w Szczyrku.

Burmistrz Miasta Szczyrk oficjalnie ogłosił stan zagrożenia o znamionach klęski żywiołowej w mieście. We wcześniejszych komunikatach publikowanych przez Urząd Miasta, podano informacje o klęsce żywiołowej, lecz wkrótce zostały one zdementowane i zaktualizowane przez tę samą instytucję. Ponadto zwołano sztab kryzysowy, który ma zająć się rozwiązaniem problemu odśnieżania oraz udrażnianiem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dojazd do miasta został całkowicie zablokowany, wiele osób porzuciło swoje samochody. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała także Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.