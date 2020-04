WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje 2020 do odwołania? Szumowski: będą, ale najpewniej z wirusem Koronawirus może zablokować wakacyjne wyjazdy. - Wakacje będą, tylko pytanie, w jakiej formule. Wydaje się, że jednak będziemy spędzali wakacje... Rozwiń Panie Ministrze co z wakacjami w t … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze co z wakacjami w tym roku odwołane nigdzie nie pojedziemy nigdzie Polacy nie pojadą znaczy trochę zostało mi przypisana już Łatka tego który złe wieści przedstawia natomiast no trudno mi powiedzieć że ja odwołam wakacje bo one będą tylko pytanie w jakiej wydaje się że jednak będziemy w spędzali wakacje z wirusem w wakacje z wirusem oznaczają do ostrzenia wakacje z wirusem oznaczają że nie możemy się kontaktować w sposób bliski bezpośrednie wakacje z wirusem oznaczają że pewne formy działalności nie będą jeszcze uwolnione wakacje z wirusem to jest jednak ryzyko zakażenia naszych dziadków w niskich dzieci chorych osób więc te wszystkie elementy będziemy musieli wziąć pod uwagę a nie mniejsze to skoro już mówimy o tym że żyjemy z wirusem To w takim razie co śluby wesela na 2 lata czy brać je w towarzystwie wirusa Myślę że tutaj te regulację będziemy powolutku uwalnianie i również te spotkania w większym gronie w pewnym momencie będą dopuszczone w większym to nie oznacza jak już to nie są imprezy masowe w końcu ślub i wesele często może być no jednak ograniczone do tych najbliższych i tutaj forma funkcjonowania społeczeństwa musi być również z tym wirusem jak również funkcjonowanie państwa urzędów działalności sądów No 1000 rzeczy No nie musimy powoli uczyć się żyć w czasach epidemii to nie jest proste bo te zasady nie były nigdy sformułowane we współczesnym świecie nigdy nie mieliśmy takiej we współczesnym świecie od 100 lat że mamy epidemie która nie wygasa i która No niestety produkcja jest taka że będziemy w takim razie chciałbym dopytać o konkrety mniejsze mniejsze wesele wesele czy ślub w mniejszym gronie to jest do ilu osób w pana opinii i czy młodzi w kościele powinni wtedy brać ślub w maseczkach No to jest w dużym stopniu takiej arbitralne trochę podejście oparte na ekspertach to znaczy ile osób to jest dużo czy 10 czy 5 różne kraje wprowadzają różne obostrzenia i tak jak było wcześniej Myślę że te dokładne cyfry i liczby będziemy komunikowali w kolejnych etapach natomiast się w masę No owszem Państwo młodzi na pewno przecież żyją będą żyli razem i spotykają się i kontaktują się więc między nimi te maseczki nie są potrzebne na to mi osoby postronne które na tym ślubie są czy na tym weselu oczywiście tak związku z tym jeżeli No niestety w maseczkach Panie Ministrze chciałem wrócić do tego odmrażania gospodarki mówił pan wielokrotnie że to jest taniec na brzytwie mam rozumieć że jeżeli Odmrażam i gospodarkę to niestety siłą rzeczy te statystyki zachorowań będą nam rosły coś za coś tak tak tak jest i to jest brutalne i to jest niestety takie no bardzo brutalne ale pamiętajmy że jeżeli nie będę powoli odmrażać tej gospodarki z całym reżimem to będą umierali ludzie z innych powodów niż covid dlatego że na onkologię na choroby sercowo-naczyniowe nowe zabiegi na planowaną diagnostykę i profilaktykę Ludzie czekają i jeżeli nie będą mogli mieć wykonanej to niestety będą również umierać nie tylko pacjenci zarażone wirusem Jak na razie odpukać nie obserwujemy tego trendu Ale z drugiej strony wiemy że przecież nowoczesne terapie za chwilę które wejdą w życie trzeba będzie kupić nowe leki trzeba będzie kupić na raty sfinansować działanie nowoczesnych szpital i remonty pensję to jest działanie służby zdrowia które kosztuje całe 4 lata dyskutowaliśmy o nakładach na i postulat wszystkich był jeden ochrona zdrowia wymaga finansowania to oznacza że gospodarka musi funkcjonować żeby ta ochrona zdrowia miała być finansowana więc to jest taniec na brzydkie ale pomiędzy życiem a życiem