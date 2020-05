WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 6 wiruskoronawirusobostrzeniapolska wakacjewakacje 2020turystyka krajowa oprac. Wojciech Gojke 10 min. temu Wakacje 2020 pod palmami. "Jeśli będą warunki, to nikt nie będzie zatrzymywać Polaków" Na co mogą nastawiać się osoby, które planują letnie wakacje poza granicami Polski? - Jeśli będą odpowiednie warunki, to nikt Polaków nie... Rozwiń to żadne palmy dawne demoludy ja m … Rozwiń Transkrypcja: to żadne palmy dawne demoludy ja myślę panie redaktorze że jeżeli się okaże że że że inne kraje europejskie tak robią jeżeli jest nawet taka rekomendacja Komisji Europejskiej to to to myślę że to ty wtedy za jakieś zarzut demoludów nie można potraktować czy może Oczywiście jeżeli będą warunki to to Polaków nikt nie zatrzyma jeżeli będą chcieli pojechać pod palmy to natychmiast natychmiast pojadą Ale zrozum mnie że chyba na razie nie ale to jaka jest perspektywa rozumiem Węgry Czechy a gdzieś dalej no Chorwacja bardzo popularny kierunek zwłaszcza samochodem Bułgaria na jaka jest funkcja ładna Grecja Akademia także tak jeszcze rozmawiać Bardzo dobra ale w Chorwacji jest niż tam do Kenii albo nie wiadomo gdzie nasz wydawca wydawca który Zresztą rozmawiał naszą rozmowę miał taką serdeczną prośbę żeby zadać panu pytanie właśnie o wakacje bo już ma wykupioną wycieczkę do Grecji na lipiec miał by zrobić jestem przekonany że wielu Polaków miał już wykupione wycieczki po całej Europie właśnie na miesiące wakacyjne I co oni mają zrobić Proszę przekazać panu ale myślę że zapewne na sztuka że oczywiście niech niech tą wycieczkę dalej dalej trzymaj ma nadzieję że przepisy sanitarne i prowizji bezpieczeństwa pozwolą na ten wyjazd ale nie tego pewni Panie redaktorze wszystkie pytania z dziedziny wyrażenia przyszłości naprawdę ja traktuję troszeczkę takie cudo że nie ma też naprawdę jest tyle różnych obowiązków istotnych dla branży turystycznej aby ratować tę sytuację która nastąpiła miesiąc temu która zastępuje teraz nowe wytyczne nowe nowe nowe nowe przepisy restauracje uruchamiane hotele a takie przepisy które by mówimy takie rozmowy które były na temat wróżenia z przyszłości naprawdę to zostawmy na pożyczkę z boku Miejmy nadzieję że sierpień czy lipiec będzie już takim elementem że wybrane destynacje można będzie już uskutecznia ale to jest tylko i wyłącznie uzależniona nie od zapalniczki i oczywiście nie służą do wróżenia z fusów ale już taką deklarację że na przykład w ciągu tygodnia dwóch tygodni Polacy coś o tych wakacjach usłyszą to ja też chętnie chętnie deklaracje z panem z bym usłyszał to będzie będzie wtedy w te wakacje dominującą Tak możemy podróżować po kraju Może transportu baza noclegowa jest otwarta oczywiście z zegarami baza gastronomiczna jest także odpada z tego ramię sanitarnymi wszystkie usługi towarzyszące A jaki ja koparki zaczynają zaczynają powoli myśleć o o o swojej działalności dlatego Turystyka krajowa Myślę że w tym roku będzie używała duży duży rozkwit a nie wyklucza także najwyższe Kraje Kraje sąsiednie Jeżeli oczywiście przekonany do tego naszych naszych kolegów z innych resortów że można byłoby podjąć takiego tak