Monika Zymon-Waligórska, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Polonez" w Splicie była gościem programu WP "Newsroom". Przyznała, że ceny w Chorwacji poszły w górę. - Będąc zimą w Polsce zauważyłam, że ceny w Polsce wyrównały się z cenami w Chorwacji - mówiła. - Ceny w Chorwacji podskoczyły i my to odczuwamy. Jednak myślę, że polski turysta nadal będzie przyjeżdżał do Chorwacji.