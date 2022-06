Pogoda w Chorwacji dopisuje już przed sezonem. Obecnie można liczyć tam na 30 st. C., a wieczorami na przyjemne 20 st. C. Fani plażowania, którzy wybrali ten kraj na urlop powinni pamiętać o jednym. Na miejscu są głównie kamieniste plaże. - Bardzo przydają się gumowe buty do wody, bo po kamyczkach ciężko się poruszać - mówi Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka, która była gościem programu "Newsroom".

