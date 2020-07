Wakacje tuż‑tuż. Jeszcze zdążysz poznać podstawy angielskiego

Szybka nauka angielskiego online

Jakich zwrotów i słownictwa się uczyć?

Przed wyjazdem warto pokusić się o naukę językowych podstaw, ale także słownictwa oraz zwrotów, które przydadzą się w podróży, hotelu czy restauracji. Mowa o takich konstrukcjach, jak: czy mogę prosić menu? (could I see the menu, please?), czy mogę zapłacić kartą? (can I pay by card?), czy mają państwo jakieś wolne stoliki? (do you have any free tables?) i wielu innych. Duża część zwrotów związanych z wyjazdami i wakacjami, hotelami i restauracjami jest zbudowana z tych samych słów. Warto nauczyć się właśnie takich podstaw. Musimy umieć się przedstawić, zapytać o rezerwację pokoju, jeśli ją mieliśmy, czy też poprosić o zamówienie taksówki na lotnisko. Wszystkich zwrotów nie nauczymy się na raz, ale warto czasem poszukać śmiesznych filmików i skeczy, które przedstawiają sceny z restauracji. Dzięki temu zobaczymy, kiedy dane zwroty są używane. Warto też rzucić okiem na takie filmy, jak ten opublikowany przez Urbanist: History of Cities (https://www.youtube.com/watch?v=lJTgRyd8E9w), gdzie restauracja jest tematem filmu, a przy okazji poznamy trochę słownictwa związanego z jedzeniem.