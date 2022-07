Wakacje w Gdańsku. Glony nie odstraszają turystów

Mnóstwo turystów wypoczywa w tym sezonie na gdańskich plażach. Choć zdarza się, że przy brzegu jest sporo glonów, to nie przeszkadza to nikomu, by kąpać się w morzu. - Jak się przebrnie przez dwie pierwsze warstwy, to woda jest dość klarowna i przejrzysta - mówiła w programie "Newsroom" dziennikarka WP Monika Sikorska. Przypomniała, że stan wody warto sprawdzać codziennie na interaktywnej mapie kąpielisk, przygotowywanej przez GIS. Jest aktualizowana na bieżąco pod adresem sk.gis.gov.pl.

