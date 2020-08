Wakacje w Polsce 2020 – zaplanuj wyjazd z ofertą elastyczną ALL-Accor Live Limitless

Osoby zamierzające spędzić wakacje w kraju mogą już teraz przygotowywać się do wyjazdu. W Polsce nie brakuje ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Trójmiasto, Małopolska czy może Dolny Śląsk? Gdzie pojechać?

Wakacje w Polsce 2020 Utrudnienia w planowaniu zagranicznych podróży z powodu koronawirusa są świetnym pretekstem do wycieczek pozwalających lepiej poznać Polskę. W każdym regionie naszego kraju znajdziemy ciekawe miejsca. Bogata oferta turystyczna sprawia, że niezależnie od obranego celu coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy zwiedzania zabytków, jak i osoby ceniące wypoczynek na łonie przyrody. Poniżej kilka interesujących propozycji na wakacje w Polsce 2020!

Trójmiasto – wyjazd nad polskie morze Wypoczynek nad Bałtykiem cieszy się dużym zainteresowaniem wielu osób, a jednym z najczęściej wybieranych celów wakacyjnych podróży jest Trójmiasto.

Getty Images

Gdańsk, Sopot i Gdynia mają wiele do zaoferowania, a oprócz leżenia na plaży warto w wakacyjnych planach uwzględnić również wędrówki po każdym z tych miast. Spacerując po Trakcie Królewskim w Gdańsku można nieco przedłużyć przechadzkę i udać się do Dolnego Miasta. Ta postindustrialna dzielnica cieszy się zainteresowaniem artystów, ale nie tylko. Oprócz centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" godne uwagi są także zabytkowe kamienice oraz pochodzące z XVII wieku bastiony holenderskie. Nieco zapomniane Dolne Miasto znajduje się zaledwie dziesięć minut drogi od Fontanny Neptuna. Ciekawa architektura to oczywiście nie wszystko. Będąc w Trójmieście warto też odwiedzić Kępę Redłowską. Ścieżka przez ten rezerwat przyrody w Gdyni prowadzi na plażę, gdzie podziwiać można Klif Orłowski – malowniczy urwisty brzeg prezentuje się wyjątkowo zarówno z plaży, jak i ze szczytu. Miłośnicy historii powinni zaś zobaczyć pozostałości istniejącego od VIII do X w. Grodziska w sopockim Skansenie Archeologicznym. Stanowi on najstarszy tego typu obiekt w Trójmieście, nie można więc go pominąć. Osoby wybierające najchętniej noclegi jak najbliżej atrakcji turystycznych mogą zdecydować się na rezerwację pobytu w gdańskich hotelach ibis, Mercure czy Novotel. Dobrą bazą do zwiedzania największych atrakcji w Sopocie będą z kolei hotele Rezydent i Sofitel zlokalizowane niedaleko Placu Zdrojowego.

materiały partnera

materiały partnera

Piękna Małopolska Kraków, podobnie jak Warszawa czy wspomniane już Trójmiasto, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów z Polski oraz z zagranicy. Bachleda Luxury Hotel oraz hotel Mercure w pobliżu Starego Miasta to idealna propozycja dla osób ceniących wysoki standard wypoczynku.

materiały partnera

materiały partnera

Znajdują się one niedaleko Rynku Głównego, gdzie oprócz najbardziej znanych zabytków warto obejrzeć również podziemia płyty głównej. To miejsce pozwala sobie wyobrazić jak wyglądał rynek w czasach średniowiecza, będzie więc świetną atrakcją dla miłośników historii. Planując podróż po Polsce warto też wybrać się z Krakowa w Beskid Niski i wyruszyć do najważniejszego uzdrowiska tego regionu, czyli Krynicy. Po drodze można zaś wstąpić do Nowego Sącza. Te dwa miasta powinni odwiedzić z całą pewnością wielbiciele twórczości Nikifora. W Krynicy znajduje się muzeum poświęcone twórczości artysty, zaś w nowosądeckim Muzeum Okręgowym można zobaczyć więcej jego prac. Miłośnicy górskich wędrówek chętnie wyruszą z kolei do Zakopanego, które będzie świetną bazą wypadową na wiele szlaków Tatr.

Dolny Śląsk i jego największe atrakcje Wybierając się na Dolny Śląsk oczywiście koniecznie odwiedzić trzeba jego stolicę, czyli Wrocław. Jakie hotele znajdują się najbliżej wrocławskiego Rynku – jednej z najważniejszych atrakcji miasta? Oferta noclegowa jest bogata, ale najlepszy standard w tej lokalizacji oferują Sofitel i Mercure. Będąc we Wrocławiu warto też zobaczyć Fontannę Multimedialną przy Hali Stulecia – o pełnych godzinach odbywają się pokazy, które zainteresują i dzieci i dorosłych. W obrębie Starego Miasta znajduje się ponadto Wyspa Słodowa na Odrze – miejsce to stało się centrum rekreacji i kultury, dlatego warto wybrać się tu na spacer. Inne miasta godne odwiedzenia leżące w niedalekiej odległości od Wrocławia to Katowice oraz Jelenia Góra. W pierwszym trzeba zobaczyć m.in. dzielnice wybudowane z myślą o rodzinach górników, czyli Nikiszowiec i Giszowiec. Zabytkowa architektura sprawia, że te dwie części miasta prezentują się bardzo malowniczo. Jelenia Góra z kolei zachwyca pięknym rynkiem z XVII-wiecznym ratuszem. Najstarsza część miasta pełna jest ciekawych zabytków, a poza centrum warto odwiedzić także Muzeum Karkonoskie. Osoby podróżujące z północy Polski na Dolny Śląsk mogą wstąpić także do Poznania. Warto tu zajrzeć do Parku Cytadela, gdzie odbywają się liczne koncerty. Miejsce to stanowi również przestrzeń dla instalacji artystów. Ciekawym punktem na mapie Poznania są też Jeżyce, które z pewnością odwiedzić powinni fani serii "Jeżycjada" Małgorzaty Musierowicz. Dzielnica zachwyca pięknymi secesyjnymi kamienicami, można tu również zobaczyć sztukę uliczną. Jadąc na Śląsk z północy koniecznie trzeba wstąpić do Gniezna. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania zabytków jest wyruszenie na Trakt Królewski tropem… królików. Darmowa aplikacja na telefon prowadzi wśród cennych pamiątek historycznych, pozwala dowiedzieć się więcej o mieście i zapewnia świetną zabawę nie tylko dzieciom!

Oferta elastyczna - zaplanuj podróż już teraz!

materiały partnera