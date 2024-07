Wakacyjny odpoczynek dla dużych i małych

Wspomniane wcześniej komfortowe zakwaterowanie to jeden z atutów Elements Hotel & Spa. Przestronne pokoje i apartamenty są nowocześnie urządzone i wyposażone we wszystko, co niezbędne do wygodnego pobytu. Każdy pokój posiada telewizor z płaskim ekranem, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf oraz szybkie Wi-Fi. Dla rodzin dostępne są również apartamenty, położone w osobnym budynku, co zapewnia dodatkowy komfort i prywatność.