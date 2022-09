Warszawa po wakacjach. Sprawdziliśmy, czy w stolicy nadal są turyści

W sezonie letnim nasza stolica po brzegi wypełniona jest turystami. Teraz, kiedy rozpoczęła się jesień, a uczniowie wrócili już do szkół, dziennikarka WP Turystyka - Natalia Gumińska - pojechała do Warszawy, aby zobaczyć, czy nadal można ich tam spotkać. Zarówno z Polakami, jak i obcokrajowcami rozmawiała m.in. o ich przemyśleniach dotyczących Warszawy i o cenach. - To pierwsze miejsce, w którym wyobrażam sobie swoje życie poza Bułgarią - mówiła jedna z rozmówczyń. Co więcej, okazało się, że są turyści, którzy odwiedzają Warszawę bardzo często. - Jestem w tym roku w stolicy trzeci raz, więc o czymś to świadczy - tłumaczyła pani Celina z Nowego Targu, która wspominała, że atrakcji czy ciekawych wystaw nie brakuje i za każdym razem można odwiedzać kolejne.

