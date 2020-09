Warszawa. Większa strefa płatnego parkowania i pięć razy wyższe kary

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zwiększa się w dwóch dzielnicach. Na Woli sięga teraz na zachodzie do al. Prymasa Tysiąclecia, a na północy do linii kolejowej Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia. Na Pradze Północ strefa obejmuje okolice zoo i Parku Praskiego, Nową Pragę i północne okolice dworca Wschodniego.

Jak podaje UM Warszawa, to w sumie 7,8 tys. miejsc parkingowych i 117 ulic.

Warszawa - zmiany w strefie płatnego parkowania

– Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat skłania kierowców do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli cytowany przez "TVP Info".

Poszerzona strefa obejmie w sumie 37,3 tys. miejsc parkingowych. To mniej więcej tyle, ile strefy w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i w Łodzi razem wzięte. Sama tylko dzielnica Wola to liczba miejsc parkingowych porównywalna ze strefą we Wrocławiu.