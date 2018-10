Wczasy za 500 zł. Oferty wysokiego ryzyka

Biura podróży kuszą niskimi cenami. Raz na jakiś czas pojawiają się oferty wczasów w modnych kurortach za ok. 500 zł. Czy decydować się na takie wakacje? Ryzykujemy spaniem pod gołym niebem? Czy rzeczywiście można tanio spędzić urlop i prawdziwie wypocząć? Postanowiliśmy to sprawdzić.

10-dniowe wczasy w Chorwacji za 599 zł , 7-dniowe w Słonecznym Brzegu w Bułgarii za 799 zł , tygodniowe na wyspie Korfu za nieco ponad 800 zł . Końcówka sezonu to dobry czas, żeby bez wydawania fortuny, dobrze wypocząć. Czy jednak w tych ofertach kryją się jakieś haczyki? Czego można spodziewać się na miejscu?

– Na początku sezonu, na przełomie maja i czerwca i pod koniec, czyli właśnie w tym momencie, pojawiają się bardzo korzystne cenowo oferty – mówi Katarzyna Walczak, dyrektor działu reklamy i PR portalu rezerwacyjnego Wakacje.pl. – Nie jest to też standardem, że tego typu oferty są w serwisie cały czas, tylko łączą się z początkiem lub końcówką sezonu, a w przypadku Bułgarii czy Grecji są to ostatnie operacje czarterowe i co za tym idzie, wyprzedawane się ostatnie miejsca w samolotach czy w hotelach – podkreśla.