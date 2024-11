Wideo z Rzymu. "Najgorszy moment na wizytę"

Rzym to jedna z uwielbianych przez turystów europejskich stolic, chętnie odwiedzanych o każdej porze roku. Ci, którzy wyjeżdżają tam teraz, są jednak załamani. "To najgorszy moment na wizytę w Rzymie" - komentuje wielu. Wszystko przez prace budowlane i remontowe, związane z przygotowaniami do nadchodzącego jubileuszowego Roku Świętego 2025. Dostęp do najpopularniejszych atrakcji, takich jak np. fontanna di Trevi czy Koloseum jest więc utrudniony, a barierki i dźwigi znajdują się niemalże na każdym kroku.