Wideo ze Stegny. Niektórzy uciekali, inni nagrywali

Niesamowity spektakl na niebie mogli obserwować turyści, którzy na długi weekend wybrali się na Mierzeję Wiślaną. 30 maja po południu nad plażą w Stegnie chmury malowały prawdziwe arcydzieła. Gdy zaczęła zbliżać się burza, to niektórzy uciekali, a inni zrywali się z ręczników i wchodzili do morza, by nagrywać lub fotografować niezwykłe widoki. Portal Namierzeje.pl opublikował kilka nagrań z tego zdarzenia - "Pogoda absolutnie zwariowała. Takiego spektaklu na plaży jeszcze w tym roku nie widzieliśmy" - czytamy pod postem na FB. Ale to nie był koniec niespodzianek na niebie. Po kilku godzinach nastał "absolutnie niesamowity wieczór". Co się wydarzyło? Więcej dowiecie się z materiału wideo.