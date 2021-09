WIELKA PROMOCJA NA WIELKI SZKOLNY POWRÓT!

Po wakacjach czas na powrót do szkoły! Wszystkim Nam zależy na tym, aby było to doświadczenie przyjemne i zawsze dobrze się kojarzyło. Idealnym byłoby połączenie tego niezbędnego elementu życia z równie potrzebną integracją, edukacją i zabawą. Właśnie z tego względu Rodzinny Park Rozrywki Energylandia przygotował specjalną promocję dla szkolnych wycieczek: -10 zł na wszystkie bilety z oferty szkolnej! Co więcej obiekt w dedykowanej szkołom ofercie przygotował pakiet edutaintment, czyli połączenie edukacji z rozrywką podczas aktywnego wypoczynku na wycieczce szkolnej.