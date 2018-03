Wielkanocne last minute. Sprawdzamy, gdzie i za ile polecimy z polskich miast

Marzy ci się Wielkanoc pod palmami za niewielkie pieniądze? W ofercie biur podróży wciąż są oferty last minute na terminy świąteczne. Okazuje się, że wycieczki są nawet o 500 zł tańsze niż w zeszłym roku!

Wśród topowych kierunków na Wielkanoc są: Egipt, Hiszpania, Turcja, Malta, Grecja czy Emiraty Arabskie (Shutterstock.com)

Wczasy w okresie wielkanocnym stają się normą wśród Polaków. Dokąd najchętniej udają się nasi rodacy w tym czasie? Na to pytanie odpowiedział serwis Wakacje.pl, który prześledził najczęstsze rezerwacje w ostatnich tygodniach. Wśród topowych kierunków są: Egipt, Hiszpania, Turcja, Malta czy Emiraty Arabskie. Nie dziwi ich duża popularność – aktualnie wiele ofert jest przecenionych aż o 40 proc.

Najkorzystniej cenowo prezentuje się Malta. Przykładowo wycieczka w terminie 1-7 kwietnia kosztuje już od 899 zł (przecena z 1599 zł). W cenie otrzymujemy zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym ze śniadaniami oraz bilety lotnicze (wylot z Gdańska).

Wycieczki do Egiptu rozpoczynają się od 1550 zł. W pakiecie mamy 4 lub 5-gwiazdkowe hotele oraz wyżywienie all inclusive. Oczywiście w cenie jest przelot. Oferty do Turcji i Maroka, na bardzo podobnych warunkach, są o ok. 200 zł tańsze.

Dla tych, co marzą, aby spędzić Wielkanoc w Hiszpanii, również mamy dobrą informację. W biurach podróży jest jeszcze kilka ciekawych ofert w bardzo przystępnych cenach. Na przykład tydzień pobytu na wybrzeżu Costa Brava (1-8 kwietnia) można zarezerwować już od 1257 zł. Za tę kwotę otrzymujemy nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym ze śniadaniami oraz bilety lotnicze (wylot z Poznania).

Egzotyczne kierunki na Wielkanoc

Wśród egzotycznych miejsc, największym zainteresowaniem cieszą się Wyspy Zielonego Przylądka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kenia, Tajlandia oraz Oman.

Do pierwszego z wymienionych kierunków udamy się już od 2999 zł (1-8 kwietnia, przecena z 3749 zł). Organizator zapewnia nocleg w 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami, a także lot z Warszawy. W zbliżonej cenie i warunkach kupimy podróż do Emiratów Arabskich.

Nieco droższe, ale z pewnością warte swojej ceny, są wyjazdy do Tajlandii oraz Omanu. Biura podróży do najpopularniejszego wśród turystów kraju w Azji oferują tydzień w Bangkoku lub mieście Hua Hin już od 3749 zł. W cenie noclegi w hoteluach 3-gwiazdkowym ze śniadaniami oraz lot z Warszawy. W przypadku Omanu turyści mogą nastawić się na prawdziwy luksus. Mimo że najtańsze wycieczki są od 4599 zł (przecena z 5699 zł), za tę kwotę otrzymujemu 7 dni w 5-gwiazdkowym, świetnie ocenianym hotelu oraz wyżywienie all inclusive.

Warto pamiętać, że biura podróży mają w sprzedaży również same hotele, a turyści mogą zarezerwować lot na własną rękę. Daje to możliwość wyjazdu np. na 3-4 dni zamiast 7. W przypadku Malty bilety rozpoczynają się od 260 zł za lot w dwie strony. Na Cypr dostaniemy się na przełomie marca i kwietnia od ok. 450 zł w dwie strony. Osoby, który obawiają się podróży samolotem, mogą skorzystać z opcji wycieczek autokarowych. Do wyboru są: Praga, Budapeszt, Paryż, Rzym czy Lazurowe Wybrzeże.