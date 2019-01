Wielki powrót festiwali w Energylandii!

Park Rozrywki Energylandia ostatnio ogłosił powrót muzycznych festiwali! Podano już daty dwóch pierwszych, które odbędą się pod koniec czerwca. O kolejnych dowiadywać się będziemy w najbliższych tygodniach, natomiast wiadome jest to, że wszystkie będą dwudniowe i trafią do prawdopodobnie wszystkich fanów muzyki!

Pierwszego dnia (piątek) podczas 90’s Superstars Festival powrócimy do epoki kaseciaków, a w zasadzie tego, co się na nich słuchało. Wśród przebojów tamtych lat obowiązkowo wymienić należy „It’s My Life” Dr. Albana, którego tego dnia na pewno zobaczymy. Formacja, którą do dziś możemy usłyszeć w wielu stacjach radiowych to Ace Of Base. Ich „Beautiful Morning” powoduje, że nie tylko poranek, ale i cały dzień może stać się naprawdę piękny! Jeszcze piękniejsze będą przeżycia pod sceną, bowiem wystąpi na niej także Layzee Aka – frontmen zespołu MR. President. No to „Coco Jambo” i do przodu! Bo to nie koniec muzycznych doznań na 28 czerwca. Piątkową noc rozjaśnią swym blaskiem Fun Factory - kolektyw, który nie bazuje wyłącznie na swoich wielkich hitach z lat 90-tych, lecz tworzy coraz to nowsze przeboje.