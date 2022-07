Wielkopolska to nie tylko Poznań. "Miejsca nietuzinkowe, poza szlakiem"

Wielkopolska to nie tylko stolica, czyli Poznań. To liczne - warte odkrywania - lokalne atrakcje oraz rodzinne biznesy. Jak mówiła w programie "Newsroom" WP Monika Sikorska, która odwiedziła ten region, co prawda inflacja dotknęła i to miejsce, ale nadal można tam spróbować pysznych lodów, które kosztują tylko 3,5 zł za gałkę. Co więcej, wartą uwagi oraz przystępną cenowo atrakcją są rejsy Wielką Pętlą Wielkopolską. - To są miejsca nietuzinkowe, poza szlakiem, które warto odwiedzić [...] Można wypożyczyć sobie łódź. Od katamaranów po takie party boat. Ceny są zróżnicowane, od 350 zł - a to jest naprawdę bardzo tanio. Co najważniejsze, nie potrzeba do tego patentu żeglarskiego. Przechodzi się krótkie szkolenie i można płynąć w rejs - zachęca dziennikarka WP Turystyka.

