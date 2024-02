Wielu myśli, że to drogi kierunek. "Wydamy tutaj nie więcej niż w Zakopanem"

Wielu turystów uważa, że Alpy są dla nich nieosiągalne przez wysokie ceny. Okazuje się jednak, że austriacki rejon Stubai wcale nie należy do najdroższych. - Wydaje mi się, że wydamy tutaj nie więcej niż w Zakopanem. Najbardziej pozytywnie zaskoczyła mnie cena wypożyczenia nart. W ośrodku Wierzyca- Koszałkowo na Kaszubach za wypożyczenie sprzętu na cały dzień trzeba zapłacić 65 zł, natomiast tutaj 11 euro (ok. 47 zł), więc mniej niż w Polsce - powiedziała w programie "Newsroom WP" Iwona Kołczańska. - Za sześciodniowy skipass na całą dolinę trzeba zapłacić 298 euro (ok. 1280 zł). Kwota jest spora, ale warunki nieporównywalne. Warto podkreślić, że jeśli podróżujemy rodzinnie, to cena nie będzie tak duża, bo dzieci do 10 roku życia zjeżdżają darmowo. W cenie skipassów są także parkingi i busy po dolinie - dodała. Dziennikarka WP Turystyka zdradziła także, ile trzeba zapłacić za wynajęcia apartamentu, nocleg w hotelu, czy wejście do aquaparku.