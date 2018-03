Wiosenne Trentino. Bajkowa, włoska kraina

Trentino i dolina Val di Fiemme to miejsca, które przyciągają przede wszystkim wielbicieli białego szaleństwa. Tymczasem wiosenne i letnie krajobrazy zachwycają równie bardzo, jak zimowa sceneria, a brak tłumów sprawia, że to idealne miejsce na urlop.

Aktywny wypoczynek

Relaks nad jeziorem i szaleństwa na raftingu

Trentino to kraina górskich jezior – na terenie całej prowincji jest ich ponad 300. Wylegiwanie się na leżaku i podziwianie pięknych widoków jest możliwe na wydzielonych nad brzegiem jezior plażach. Strzeżone przez ratowników, z prysznicami i nowoczesnym zapleczem sanitarnym są idealnym miejscem, by spędzić czas z rodziną lub czerpać frajdę z wodnych atrakcji. Fani raftingu również nie będą zawiedzeni. To właśnie w Trentino płynie rzeka Noce, uznana przez National Geographic za jedną z dziesięciu najlepszych do uprawiania raftingu.