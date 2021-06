Włochy. Pomnik pieczonego prosiaka rozjuszył rzymian

Kanapki z plastrami pieczonego schabu to klasyczny przykład tzw. ulicznego jedzenia w regionie Lacjum. "Porchetta" to prosiak pozbawiony kości, który faszerowany jest własnymi podrobami, ziołami i przyprawami. pieczony jest wolno nad ogniskiem. To niezwykłe danie wpisane jest na listę tradycyjnych produktów włoskich. A jego receptura nie zmieniła się od 2 tys. lat.