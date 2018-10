Wstęp do Energylandii za 1 zł!

Już w tę sobotę (27 października) Energylandia zaprasza na Halloween Night! Tego dnia Park Rozrywki czynny będzie aż do północy, a w ciągu dnia czekać na Gości będą przerażająco dobre pokazy artystyczne, przeraźliwie odstraszająco przebrani animatorzy i szokująco rozgrzewający DJ-e Klubów Energy 2000.

Tego dnia od godziny 18.00 można wejść do Parku za złotówkę! Warunkiem jest przebranie w halloweenową stylizację. Pamiętajcie, że sama maska lub peleryna nie wystarczy! By załapać się na niemal darmowe wejście, trzeba się trochę postarać. Osoby, które wejdą do Parku od 18.00 będą mogły cieszy się do północy wszystkimi atrakcjami Energylandii, w tym największym w Europie Mega Coasterem Hyperion. Poza przejazdami na Roller Coasterach, karuzelach i zjeżdżalniach, Gości zaskoczy noc pokazów w halloweenowych aranżacjach, a także rozgrzewająca impreza DJ-ów Klubów Energy 2000 w kosmicznej stacji HYPERION.