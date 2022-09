Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Radni zdecydowali o jego przyszłości

Ostatecznie zamknięto go w 1986 roku i przekazano fundacji "Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej", która planowała ona przekształcić kamieniołom w "Podgórski Zespół Wypoczynkowy". Niestety, brak środków finansowych oraz protesty przeciwników spowodowały, że projektu nie zrealizowano. Co ciekawe, w 1993 roku na terenie kamieniołomu nagrywano sceny do filmu "Lista Schindlera" i do dziś można zobaczyć cześć scenografii pozostawionej przez filmowców.