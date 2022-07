Wyjątkowy region Polski. "Do przyjazdu nikogo nie trzeba zachęcać"

Warmia i Mazury przyciągają nie tylko miłośników żeglarstwa. Ten region to idealne miejsce dla każdego, kto chce odpoczywać na łonie natury i korzystać z czystego powietrza. Jak mówił Zbigniew Włodkowski - burmistrz Orzysza, który był gościem programu WP "Newsroom" - do przyjazdu tam nikogo nie trzeba zachęcać. - Wszyscy wiedzą, że jest to wyjątkowy region w Polsce. Region czystego powietrza, lasów, jezior oraz turystyki rowerowej, kajakowej i żeglarskiej. Mamy tutaj też wiele atrakcji historycznych z różnych okresów. Każda gmina, każde miasto coś ciekawego oferuje - tłumaczył i zachęcał Włodkowski.

