Wyjazd na narty – ile powinno kosztować ubezpieczenie? Analiza i przykłady

Najtańsze ubezpieczenie narciarskie dla osoby dorosłej kosztuje tylko 3,70 zł dziennie. Z kolei cena polisy z najszerszym zakresem ochrony jest czterokrotnie wyższa. Czy jednak droższy pakiet oznacza lepszą ochronę? Czym jest klauzula alkoholowa? Czym się kierować wybierając polisę na wyjazd na narty?

Zanim wyjdziemy na stok warto zadbać nie tylko o kondycję i sprzęt, ale również o ubezpieczenie. Polisę narciarską zawsze powinno dostosować się do celu, miejsca i długości wyjazdu. Eksperci porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl przeanalizowali oferty firm ubezpieczeniowych i sytuacje, w których sprawdzą się one najlepiej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy narciarskiej? 4 ważne punkty

Najprościej można odpowiedzieć, że najlepsza polisa narciarska to taka, która najpełniej odpowiada naszym planom wyjazdom. W celu ułatwienia wyboru optymalnego ubezpieczenia, eksperci z rankomat.pl porównali oferty ubezpieczycieli w 4 wariantach cenowych. Pod uwagę wzięli wysokość sum gwarantowanych dla: kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bagażu i sprzętu sportowego oraz klauzulę alkoholową. Co istotne dzięki porównywarce ubezpieczeń każdą z nich można w kilka minut skonfigurować, kupić i opłacić online - nawet gdy jesteśmy już w drodze w góry czy na lotnisko.

Za najtańszą polisę narciarską trzeba zapłacić 3,70 zł dziennie dla osoby dorosłej. Oferta zapewnia sumy gwarantowane kosztów leczenia i ratownictwa w wysokości 200 tys. zł (około 46,5 tys. euro). To bardzo duża zaleta, gdyż minimalna kwota refundacji opieki medycznej powinna wynosić co najmniej 30 tys. euro. Oprócz tego pakiet zawiera NNW w wysokości 20 tys. zł.

Niestety dużym minusem tego ubezpieczenia jest brak OC. Oznacza to, że jeżeli na stoku z naszej winy urazu dozna osoba trzecia, ubezpieczyciel nie pokryje tej szkody. Przed wyborem pakietu należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czy OC na pewno obejmuje jazdę na nartach. Co ciekawe niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w polisach turystycznych dla osób aktywnych... nie zawierają tego typu świadczenia. Dla narciarzy może to być bardzo mylące.