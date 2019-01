Wyjeżdżasz na wakacje? Wsadź monetę do zamrażarki

Zanim zamkniesz drzwi mieszkania i wyruszysz na urlop, romantyczny weekend czy w służbową podróż - wsadź do zamrażarki monetę. Dzięki temu unikniesz choroby po powrocie. Brzmi dziwnie? Już tłumaczymy, o co chodzi.

Wracasz do domu po dłużej nieobecności. Wyświetlacze w sprzętach elektronicznych migają, zegarki pokazują niewłaściwą godzinę. Już wiesz, że nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Pytanie tylko, jak długo trwała. Dlaczego to ważne? Bo decyduje o tym, czy żywność trzymana w lodówce i zamrażarce nadaje się jeszcze do spożycia, czy trzeba ją wyrzucić. Jak to sprawdzić? Jeśli produkty w zamrażarce są nadal rozmrożone, to nie ma wątpliwości - powinny wylądować w koszu. Ale co, jeśli ponownie uległy zamrożeniu? Istnieje ryzyko, że zjedzenie takiego mięsa czy warzyw może skończyć się zatruciem.