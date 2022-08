Wykąp się w wodzie, która ma 10 tysięcy lat

Spokój i kameralność zapewniają cztery baseny wypełnione wodą termalną o wysokiej mineralizacji i przyjemnej, ciepłej temperaturze. Maksymalny relaks można osiągnąć dzięki korzystaniu z licznych urządzeń do hydromasażu, których jest tam dużo. To, co w innych ośrodkach jest atrakcją wyjątkową, w Termach Szaflary dostępne jest dla każdego i uznawane jest za standard. Bicze wodne, ławki do masażu, gejzery oraz pozostałe urządzenia do masażu różnych części ciała pozwalają w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają baseny termalne.