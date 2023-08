Wypadek szybowca w Mielcu. Za sterami 17-latek

"Twarde" lądowanie

Incydent miał miejsce podczas lotu szkolnego, w trakcie podejścia do lądowania. Szybowiec zahaczył kołem o pas lotniska, co spowodowało jego uszkodzenie. Na miejscu nie doszło do obrażeń innych osób ani do większych strat materialnych. Pilot mimo doświadczenia "twardego" lądowania, zdołał samodzielnie opuścić maszynę.