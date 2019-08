Wyprawy trekkingowe – podstawowe wyposażenie

Piesze wycieczki po pięknych widokowych szlakach, obcowanie z dziką naturą, litry wylanego potu, niewygody związane z noclegami w ekstremalnych warunkach i marsz w upale lub na mrozie – to cechy prawdziwych wypraw trekkingowych.

Piesze wycieczki stają się one coraz bardziej popularnym rodzajem turystyki, opartym na dużym wysiłku fizycznym. Taka forma spędzania wolnego czasu to propozycja zdecydowanie dla osób lubiących sport i wszelkie formy aktywnego wypoczynku. Mimo że nie wymaga ciężkich treningów, jak również długiego przygotowania, to dobra kondycja na pewno się przyda. Wybierając miejsce takiego wypoczynku, warto ocenić na ile nasz organizm poradzi sobie z terenem oraz panującymi tam warunkami.

Możemy skorzystać z gotowych ofert kierowanych do nas przez biura podróży, które często klasyfikują szlaki i miejsca wędrówek pod względem trudności. Przewodnicy podpowiedzą nam czy określona oferta jest dla nas odpowiednia. Kiedy zdecydujemy się na konkretny wyjazd, pojawią się kolejne pytania – co ze sobą zabrać i jak się przygotować do takiego urlopu? Oczywiście wszystko zależy od rodzaju wyprawy. Inaczej będzie wyglądać zawartość naszego plecaka podczas wędrówki po płaskim terenie w Dolinie Kościeliskiej, a inaczej w trakcie kilkudniowej wyprawy wokół Mont Blanc. Są jednak elementy wyposażenia, które należy mieć ze sobą niezależnie od rodzaju i celu wędrówki. To właśnie o nich opowiemy w tym artykule.