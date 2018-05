Wyspa Isosaari otwiera się na turystów. Przez lata była niedostępna

O istnieniu niewielkiej wyspy Isosaari wie niewielu Finów – wszakże kraj ten posiada ich aż 180 tys. Jednak ta wyróżnia się na tle innych. Przez wiele lat była niedostępna dla zwykłych obywateli, ponieważ stacjonowała na niej armia.

Dawniej szkolili się tu żołnierze i testowano torpedy. Natomiast zwykli obywatele nie mieli tu wstępu. Jednak to zmieniło się kilka lat temu, gdy ją zdemilitaryzowano. Informacja nie została zauważona przez Finów aż do teraz, czyli gdy ogłoszono, że od czerwca będą organizowane na Isosaari rejsy .

Rejs na oddaloną o 7 km od brzegów Helsinek wyspę będzie trwać ok. 40 min. Jednostka M/S Isosaari zabierze na pokład do 275 pasażerów. Na miejscu będzie można przenocować pod namiotem lub przyczepie kempingowej (przewiezionej prywatnym transportem), ale póki co, tylko na oznaczonych polach.

Prom z portu w centrum Helsinek będzie kursować na wyspę kilka razy dziennie (do 21 czerwca tylko w weekendy, a następnie do połowy sierpnia od wtorku do niedzieli). Bilet dla osoby dorosłej w dwie strony to koszt rzędu 18 euro (ok. 77 zł).