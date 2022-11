Wyspy Kanaryjskie zimą. "Namiastka egzotyki"

Idealny kierunek na urlop zimą z krótkim lotem i pewną pogodą? Oto Wyspy Kanaryjskie. O tym, jak przepięknie i ciepło jest na miejscu przekonywała w programie "Newsroom WP" dziennikarka Hanna Szczypiór, która wybrała się na Fuerteventurę. - Nie wydając dużych pieniędzy zimą możemy sobie pozwolić na wypoczynek w ok. 25 st. C. - opowiadała. Co ważne, na Wyspy Kanaryjskie nie trzeba lecieć tak długo jak do egzotycznych krajów, a na miejscu jest równie pięknie i ciepło. - To taka namiastka egzotyki - dodała.

Rozwiń