Z pamiętników cyfrowego nomada. Marcin Modzelewski o łączeniu pasji do podróży z pracą filmowca.

Na Bałkany wracałem wielokrotnie. Myślę, że zajmują specjalne miejsce w moim sercu i jest to bezpośrednio związane z otwartymi i pełnymi życia ludźmi, z kuchnią. Co prawda w zestawieniu z bardziej dzikimi regionami byłego Związku Radzieckiego, Azji Centralnej czy Ameryki Latynoskiej, to jednak Bałkany nie są aż tak słabo rozwinięte. Ostatnio sam się na tym złapałem. Ciekawostka: Europę można poznać po tym, że kierowcy zatrzymują się, aby przepuścić pieszego, kiedy ten stoi na pasach. Co zaskakujące, spotykasz to już nawet w tych mniejszych krajach bałkańskich, o których mamy wyrobioną opinię, tymczasem one, jak wszystko, też się rozwijają. To także jeden z ważniejszych powodów, dla których zacząłem podróżować i tworzyć relacje. Z chęci przeciwstawiania się stereotypom i uproszczeniom. Spotkałem się z tym, realizując swoje pierwsze filmy jeszcze w Polsce i spotykam się z tym, realizując kolejne filmy w różnych krajach świata. Zazwyczaj to, co słyszymy, to co nam się wydaje, często jest nieadekwatne do tego, jak rzeczywiście wygląda życie w danym miejscu. Meksyk zazwyczaj jest postrzegany przez soczewkę turystycznego kraju z masą architektonicznych zabytków. Tymczasem ten kraj ma również przestrzenie zindustrializowane. Posiada też w miejsca, do których turyści zbytnio nie zajeżdżają. Przede wszystkim to, co udało mi się zdekonstruować, to jeden z siedmiu cudów świata, który jak się okazało został odbudowany niezgodnie z wiedzą architektoniczną i archeologiczną. Chcemy wierzyć, że świat jest pięknym, bardzo ciekawym miejscem. Aczkolwiek pod jego przykurzoną warstwą często odnajdziemy zupełnie inne, jeszcze piękniejsze barwy.