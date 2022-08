Z Panamy do Kanady z bagażami w wózku. "To był najlepszy zakup mojego życia"

Ola Synowiec i Arek Winiatorski w programie "Newsroom WP" opowiadali o swojej pieszej podróży z Panamy do Kanady. Okazuje się, że bagaże nosili nie na plecach, a w wózku dziecięcym. - Można by przejść Ameryki z plecakiem, ale byłem przekonany, że moje plecy wypomniałyby mi to przeogromnym bólem na starość. Kupiłem więc używany wózek dziecięcy przeznaczony do joggingu z dziećmi - opowiadał Arek. - Panamczyk, który sprzedawał mi ten wózek powiedział, że nie dotrę z nim nawet do Kostaryki. Ostatecznie przetrwał całą podróż i dotarł do Kanady. To był najlepszy zakup mojego życia.

Rozwiń