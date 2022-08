Żadnego hałasu, żadnych dróg, żadnych samochodów – tylko ty, morze i gwiazdy

We wschodniej części wyspy znajduje się zatoka Slatinica, ulubione miejsce cumowania licznych żeglarzy i ulubione kąpielisko mieszkańców wyspy i nowych gości. Krystalicznie czyste morze, które nawet po kilkuset metrach nadal sięga do kostek i piaszczyste dno to doskonałe połączenie do całodziennej zabawy.