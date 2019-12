WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Poza miastem + 3 urbex historywideotajemnicze miejsca oprac. Wojciech Gojke 14 min. temu Zagadkowy obiekt pod Poznaniem. Czy to dawny schron prezydenta? Enigmatyczne miejsce, ulokowane blisko stolicy Wielkopolski. Jakie jest jego przeznaczenie tego budynku? Jedni uważają, że to zapasowy schron... Rozwiń Najlepszego drogie w swoim życiu i … Rozwiń Transkrypcja: Najlepszego drogie w swoim życiu i co poszło nie tak Dawaj dawaj certyfikat z urbeks Dajcie Na następnej wyprawie Potocznie zwany zapasowym w stronę miasta Poznania ale kogo Do czego Czy był Potem się przekonamy przed nami kolejna tajemnica zaczynamy dzisiaj z nami Błażejewska Stary Hunter sobie którego w życiu już Odcinków Osowa dużej wiedzy Jeżeli chodzi Opuszczone miejsca wokół Poznania zanim wejdziemy do środka już No to chodźmy jedna ma To miałby Schron Prezydenta A to wygląda na planszę więc Lubimy się trochę To był Strong Czegokolwiek Piątek 60 właśnie sytuacja jest na tyle ciekawa i miejsce Błażej nie Rzadko kiedy Jednym Jakie otwory Najlepsze Postawi cię na nogi Żegnajcie Powiedz tak Wilgoci Czyli już mogę być pewien Że to jest Że to ma Tam na dole O Dokładnie ale drabinka jest wycie Dlatego Po ludzku Drzwiami Ale jeszcze Tylko teraz uwaga Zgaszę Zobacz To są właśnie czerpnie po Jesteś bardzo Jakiś czas pojawiają się też tak Studio Duży jestem Wracamy do chłopaków widzimy się już Słuchajcie pierwsza Kolejna sprawa W razie pożaru Nacisnąć Chociaż tutaj jeszcze się zostały Ale są metalowe Tak naprawdę w tym wejściem Właśnie sama rampa co jest bardzo dziwne Takich obiektach do tutaj mogły samochodem wcześniej wyjeżdżać to jest szeroki i w ogóle korytarz Nie ale Zgadza się i masz możesz mieć rację że to miejsce dlatego jest tak szerokie po nie Musiała być właśnie przeprowadzona w razie wypadku szybka ewakuacja tam samochody stały i można było Kolejny Kolejne takie drzwi zaczęliśmy wcześniej Gadasz Właśnie możemy wnioskować że był to schron który mógł zapewnić przetrwanie Ponieważ po co to są takie typowe właśnie bym nie Na służbę głosuję na szaniec przychodził swoje swoje rzeczy się wymieniał następne Będziemy próbować dalej Zobaczysz też Rozumiem że działają ale tutaj przynajmniej Wywietrznik wentylacyjny cały czas To się zdejmował od środka wysłało się Filtrat Tylko Tylko wiesz to są potężne drzwi które miały coś chronić to to jest pomieszczenie na mecz nawet nie Półki stare nie widać to okablowania Jedyne co widać okablowanie od lampy jakieś która była kiedyś Powiem ci że na chłopski rozum to wymazać izolatka Magazyn broni Drewniane półki mógłby ktoś Wynieś Ewentualnie Scott amunicji Po prostu to mogła drewniane Ewakuacyjną psychodeliki Błażej uciekali Nie na to jest głęboko ale wątpię żebym jeszcze jeden Czekaj może nie zaglądałem do środka dopiero dzisiaj No to możecie pierwszy raz zobaczyć czy wentylacyjne od środka Opakowaniu No weź tam jest jakiś wiatraczek to się jeszcze widać co tam słychać dekoracyjne tam na lewo odbijał Postronek wcale A to jest jakaś wata szklana Myśl zasady Wszystko tak jak zostali Zamknięte Zapraszamy do dalszej części kompleksu Proszę Śmiało Fajnie ale zobaczę akcja złomiarz jeszcze Wszystkie kable są do wycinania Nie wiem problemu częściowo co nie to jest Ale i tak nie jest tak źle jeszcze raz w ogóle kablem To już na pewno jakieś pomieszczenie na agregaty Prawdopodobnie to Tak mi się wydaje Może cofnąć powietrza to mógłbyś To na pewno było coś z powietrzem do Zobaczcie że steka kratka wentylacyjna 1233 Jest miejsce W ogóle to nie było tutaj Podwyższenie tylko zostało zdjęte na bal Tego zbiornika jest Bo jeszcze widziałem te piórniki z daleka Ale myślałem że to normalne takie czy węglowe To jest Kombinat Warszawa jeszcze kawałek tabliczki Z lat 70 1970 ale reszta dopiskiem Najprostsza metoda No tak Jacek wszystko dokładnie Można powiedzieć że te Wody głębinowe prawie Samowystarczalne pod względem wody Gdzieś tam rura idzie w Się że pomijając bierzesz te wszystkie Śmieci które tam na żółto Bo ta sama siebie była czysta Tak głębinowa tylko po prostu wiesz kupa złomu pomnożyć skąd wydaje się samo wystarcza Tylko pytanie Na ile osób było w stanie tutaj pytanie czy to jest od zbiornika z paliwem To mamy Jakiś pompy w filtrze wiesz co Nie wiem czy tam po prostu nie było A to nie było wiesz jakaś Compact Co jest do kawy Podłoga techniczna A to jest główny system filtr Silniki Pogoda teraz Czy już mamy trzy rzeczy najważniejsze dla ludzi zapewniają tak Właśnie ten tunel to jest 30 godzin to Łukasz Sami skazani.na zagłady świata nie poddajemy się tylko go nie no Sound Nie ma pewnej braci pod nogami przynajmniej Jakieś 3 minut wentylacyjnego że będziemy zaraz O kurde wentylacyjne Zobaczcie przegraliśmy się do takiego pomieszczenia Mecz na mecz pójdę jak żabka bo trochę Po ile mi kolana Nie wybuchła po drodze najgorzej chyba tego że przejście Się połamane kolana ból miesiąc Może to będzie burza Co to jest nacjonalizm Jeszcze tam Ewentualnie Bursztynowej Komnaty Tyle to ja będę tamtędy wrócę normalną drogi Żadne Czy coś czy coś tak Tamto Słuchajcie Dla chłopaków Coś dla najlepszego drogie w swoim życiu Zrobiłem ci fotkę na Instagrama ale chyba nie spodobać teraz możesz robić Podłoga Official Na czworaka A teraz widzowie Napiszcie w komentarzu jak odpoczywacie w weekend Bo na przykład Chillujemy sobie opuszczone szybie wentylacyjnym w starym schronie Ode mnie to przebiegnięcie kilometra Miodek całkiem spoko do końca jeszcze nie miałem czasu trwa więcej żeby się Zagłębie A to było przeznaczenie ale no widać dobrego samowystarczalny więc No jest ciekawostka i temat do podpalania w ogóle żeby się czegoś dowiedziała zostawiacie komentarz widzą czytać będzie Sprawdzić czy się dużo pomyliliśmy Dobra to nie jest blacha to się nic nie stanie Pająk jest wielkości moje głowy Ja pierniczę Chyba bardziej niż tych nawiedzonych to ja nie lubię pająków Powiem ci Wyjście jest No ale nie ma drabiny Chcę zostać chyba są jakieś patenty Po gołej ścianie a nie możesz tak Przeszliśmy Kawał Drogi chociaż żeby zrobić pułapce tylko nie zawracał No idź To magia kino kamery i widzimy się z Kubą na górze A teraz możesz zabrać kamerę bo chciałbym Co zawsze Ale na tym znaczenie Przed nami Co to jest Wiesz co mi się wydaje Żono jest specjalnie wygłuszony albo jest wykonane z jakiejś To w ogóle wygląda jakby coś było nie Zobacz Zrobiona na całym tronie No właśnie i to wygląda jak piec właśnie Chyba nie była Najwyżej tutaj coś na pewno była to właśnie telekomunikacyjne Tak samo To masz jeszcze jesteś w stanie jakieś przyrządy No tylko To jest główne pomieszczenie Gdzieś wcześniej leżała na ziemi taka Biała Biały Podsufitki 28 zł Tylko prześwietlać Praca wykonana w czynie społecznym To 2 dag Nie mam mówić Wiekopomna chwila Kubuś Bajeczki Nie ma nic Jakieś kable To trochę jego do dużego napięcia jakich siłowni 5 zł Jedna z trzech jest demokracja Nie każdy z nas uważa że to było Moim zdaniem to były jakieś pomocność i to tak jak Konrad właśnie powiedział że się zmieniali przychodzimy na zmianę it Komunikacyjny z plasteliny coś tam są związane z komunikacją Tylko że jeszcze No dobra to jest to co jest twoim zdaniem to tak też tak sądzę Uważam że jest tutaj połączona jakaś łączność razem z Transformatorowy Ponieważ tutaj w okolicy też są inne jednostki wojskowe Kiedyś to mogę zrobić jakiegoś rezerwowe transformatora i kawałek i sztab łączność no nie W komentarzu a tutaj mamy drogę ewakuacyjną Mam nadzieję że Wchodzimy tam gdzie nie Dzwoneczek