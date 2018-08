Załamanie pogody na południu Szwajcarii. Przez gminę Chamoson przeszły lawiny błotne

Szwajcarską gminę Chamoson nawiedziły we wtorek burze. Silne ulewy spowodowały lawiny błotne. Najbardziej ucierpiała wioska Grugnay, która została częściowo zalana przez brudną masę.

Pierwsze lawiny błotne pojawiły się w Grugnay we wtorek 7 sierpnia ok. godz. 19:00. Mieszkańcy wychodzili ze swoich domów i z niedowierzaniem przyglądali się, jak błoto pokrywa ich miejscowość. Kilka nagrań, obrazujących skalę wydarzenia, trafiło do sieci.