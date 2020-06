Zamek Moszna – miejsce jak z bajki, które trzeba odwiedzić na Opolszczyźnie

Zamek w Mosznej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji w okolicach Opola. Zamek wygląda jakby był wprost wyjęty z jednej z bajek Walta Disneya, a otacza go piękny park, w którym podziwiać można rozłożyste krzewy rododendronów. Gdzie położona jest Moszna i jak najlepiej dojechać do zamku? Co można zobaczyć w rezydencji i jej okolicy?

Zamek Moszna – gdzie jest?

Zamek, a właściwie pałac, jest położony w Mosznej. Jest to wieś w województwie opolskim, której główną atrakcją i miejscem, które przyciąga turystów, jest właśnie słynny pałac oraz otaczające go tereny. Wieś jest oddalona o około 35 km od Opola, na trasie między Prudnikiem a Krapkowicami. Adres zamku to: ul. Zamkowa 1, Moszna.

Zamek Moszna – jak tam dojechać?

Do Zamku w Mosznej najlepiej dojechać samochodem. Z Opola i Prudnika prowadzi tam droga wojewódzka numer 414, natomiast z Krapkowic do Mosznej dojedzie się drogą numer 409. Jadąc z Wrocławia najlepiej wybrać drogę autostradową A4, z której należy zjechać na węźle Opole Południe. Autostrada jest najlepszą drogą również, jeśli jedzie się do Mosznej z Katowic. Wówczas trzeba zjechać z A4 na węźle Gogolin. Po zjeździe z autostrady należy jechać w kierunku Krapkowic, a dalej kierować się na Prudnik.

Getty Images Zamek Moszna

Zamek Moszna – jaka jest jego historia?

Zamek w Mosznej powstał w połowie XVIII wieku, jednak jego obecny wygląd różni się od tego oryginalnego. W czerwcu 1896 roku budynek częściowo spłonął, po czym został odbudowany. W późniejszym okresie do barokowego pałacu dobudowano neogotycką, wschodnią część pałacu oraz oranżerię. Kolejnym krokiem było dobudowanie zachodniego skrzydła w neorenesansowym stylu.

Pałac nie został zniszczony podczas II Wojny Światowej, ponieważ urządzono w nim lazaret. Od 1866 roku zamek był własnością śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, którzy zmuszeni byli do ucieczki ze swojej posiadłości w 1945 roku. Wówczas pałac stał się siedzibą armii radzieckiej, w związku z czym znaczna część wyposażenia pałacu została zniszczona, a cenne dzieła sztuki, które były tam przechowywane, zostały wywiezione. W 1948 roku na terenach należących dawniej do pałacu, założono Państwową Stadninę Koni, natomiast w 1972 roku w budynku powstało sanatorium. W 1996 roku pałac został siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic, a w 2013 roku szpital przeniesiono do pobliskiego budynku, natomiast w pałacu otwarto hotel i restaurację.

Zamek Moszna – jakie atrakcje oferuje?

Będąc w zamku w Mosznej, można zdecydować się na samodzielne zwiedzanie terenu albo wybrać opcję zwiedzania z przewodnikiem. Wycieczka z przewodnikiem obejmuje między innymi:

Kawiarnię,

Zabytkową jadalnię,

Salę balową,

Gabinet hrabiego,

Kaplicę,

Oranżerię.

Dla zwiedzających udostępnione są również dwie pałacowe wieże, z których można podziwiać park i najbliższą okolicę rezydencji, ale przy dobrej pogodzie również dalej położone Góry Opawskie. Ciekawscy, ale również wytrwali turyści mogą zdecydować się także na zwiedzanie ekstremalne, podczas którego można wejść do niedostępnych dla innych osób komnat, przejść się po podziemnych korytarzach i zobaczyć mroczną kryptę. Ekstremalne zwiedzanie odbywa się w godzinach wieczornych i obowiązuje na nie specjalna rezerwacja.

Po zwiedzeniu pałacu można zrelaksować się w otoczeniu roślin w oranżerii, zjeść ciepły posiłek w restauracji albo napić się kawy w pałacowej kawiarni.

Zamek Moszna – ile kosztują bilety?

Wstęp na teren pałacowo-parkowy jest płatny w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach wstęp jest bezpłatny. Bilet ulgowy kosztuje 6 zł, natomiast za bilet normalny zapłacimy 10 zł. Koszt zwiedzania zamku z przewodnikiem to 9 zł (bilet ulgowy) i 15 zł (bilet normalny). Wstęp na wieże jest dodatkowo płatny - cena biletu to 8/12 zł. Bilet na ekstremalne zwiedzanie kosztuje 32/38 zł.

Ceny mogą się zmieniać, a aktualny cennik biletów można znaleźć na stronie internetowej pałacu.

Getty Images Zamek Moszna

Zamek Moszna – co zobaczyć w okolicy?

Będąc w Mosznej, oprócz zwiedzania pałacu koniecznie trzeba wybrać się na spacer po pałacowym parku. W parku zobaczyć można między innymi dęby, które mają ponad 300 lat, a także okazałe azalie. Miłośnicy kwiatów powinni wybrać się do Mosznej na przełomie maja i czerwca, ponieważ właśnie wtedy przypada okres kwitnienia azalii, a park pałacowy wygląda wtedy najpiękniej. W tych miesiącach w zamku organizowane jest Święto kwitnącej azalii, podczas którego odbywają się plenery malarskie i prezentowane są wystawy plastyczne.

Niedaleko pałacu można zwiedzać również cmentarz, który jest miejscem pochówku członków rodziny Tiele-Wincklerów.

#KresyŚwiata: Państwo zamków. Turysta będzie zachwycony