Najnowsze Popularne Wideo + 4 netflixurbex historywiedźminzamek ogrodzieniec oprac. Wojciech Gojke 1 godzinę temu Zamek Ogrodzieniec. Można go zobaczyć w serialu "Wiedźmin" "Wiedźmin" to bez wątpienia jedno z najważniejszych serialowych wydarzeń 2019 r. Zwłaszcza dla fanów Sapkowskiego i jego wiedźmińskiego cyklu.... Rozwiń Proszę daj wiedźminowi sakiewkę p … Rozwiń Transkrypcja: Proszę daj wiedźminowi sakiewkę potrząśnij IV sakiewkę potrząśnij chyba już każdy Polak zna Geralta z Rivii ale czy w Polsce istnieje prawdziwy zamek z Wiedźmina mowa tu o zamku Ogrodzieniec który wykorzystano podczas kręcenia serialu konkretnie zamek widnieje w ostatnim odcinku podczas bitwy o Wzgórza sodę Ostatni bastion wstawiał czoło Neil w gardło i oczywiście niektóre ujęcia kręcone były węgierskim Studio inne w szeregu na komputerowo ale nie da się podważyć faktu że polski Wiedźmin był kręcony w zamku w amerykańskim serialu chodźcie z nami zobaczymy co kryje się w środku ten zamek od stuleci chronił najbliższego odcinka ja rogi dzisiaj tylko on dzieli nilfgaard od północy dobra dobra dobra Łukasz przyjechaliśmy tutaj żeby pokazać wam wspaniałą historię zamku który znajduje się za nami i mianowicie Zamek Ogrodzieniec znajdujący się na Jurze krakowsko-częstochowskiej można powiedzieć na samym środku ale nie o tym pokażemy was panią historię rzeczywiście legendy niektóre przerażające inne fantastyczne a do Wiedźmina jeszcze Wróciły z chodźcie z nami nazwa Ogrodzieniec pochodzi jeszcze z czasów na YouTube latarki co świadczy o tym że już wtedy ten Warownia była ogrodzona najbliższa Kazimierz Wielki postawił już normalny murowany zamek pełnią funkcję A po ciebie był elementem traci stan graniczny oddzielających Śląsk od korony Adiego pierwszym dzierżawcą był za chwilę powie to Konrad bo zapomniałem z Brzezia herbu Zadora takie przystanek przechodzi przez wiele stuleci z rąk do rąk każdy właściciel Miał wpływ na kształt tego zamku do do budową nowe rzeczy nowe dziedzin cenowe jak tam miał powiedzieć i o wydarzeniach które mają największy wpływ ma aktualnych stał tego zamku jednym z nich był w plejad arcyksięcia Maksymiliana i Habsburga podczas walk o tron Po śmierci Stefana Batorego zamek to co wtedy to ale nie został ograbiony Niestety w latach 1655 1660 następuje potop szwedzki wydarzenie które miało tragiczne skutki na skale całego kraju jak również tego zamku zamek został napadnięty zdobyty ograbiony obraz zniszczony o co chodziło z tym Wiedźminem jak zaczęliśmy na samym początku filmu Powtórz Netflix jednym z odcinków swojej serii wiedźmińskiej właśnie wykorzystał ten zamek Zgadza się w nie wiem czy go Poznajecie bo ponieważ tam jeszcze można powiedzieć inne efekty specjalne wchodziły w rachubę i ja była zupełnie inna ale jak się pisze patrzycie to właśnie ten zamek brał udział tak naprawdę chyba najlepsze seriale netfliksa 2019 roku Niestety długo tutaj już nikt nie mieszka bo już w 1810 roku ostatni mieszkańcy tego obiektu wynoszą się stąd wjazd do II Wojny Światowej to jej zakończenia między stresem dziewiątym a 1973 trwają prace konserwatorskie zabezpieczenie tego obiektu i czyste do zwiedzania ale tutaj nie kończy się jego historia to nie jest kolejny punkty obieg na mapie który po prostu można zwiedzać i tak dalej mam mnóstwo odniesienie do kultury o jednych już dzisiaj wspominaliśmy to że ze mną więc jakbyś nie mógł tego względu że to ty masz 50 ale zimno jest minus 5 to na pewno ciekawy jestem jak to kiedyś wyglądało tak dokładnie odwzorowane fajnie jest to pokazane że na przykład jak będziemy was oprowadzać to są takie kartki chociażby do tej kartki takie szyldy typu tam jest napisane w sypialnia jak będzie przechodzić to wam pokażę My jeszcze w biblioteka więc możemy sobie wyobrazić na przykład że w tamtym miejscu z panią w bibliotece były książki Prada Łukasz też można sobie nic nie mówi że nie zaczynaliśmy właśnie że dużo osób dużo reżyserów dużo producentów korzystało z tego zamku Iron Maiden na przykład producentów Iron Maiden muzyki muzyki kurde ale na przykład jest Andrzej Wajda reżyserii Zemsty Zemsty Zgadzasz się tutaj miało miejsce akcja i najprawdopodobniej tonie powiedzieć wam na 100% ale właśnie tutaj do zabudowania że już się z tego okresu kiedy oni to kręcili No bez kitu bo tam było coś takiego że część zabudowań które zostały użyte do tego cały tutaj jakby nie było doskonale się w komponowały stoi naprawdę 100 stopni Wkręceni zamarzły i język mi zamarzł więc wymowa jest ciężka druga sprawa teraz właśnie najświeższe Netflix najświeższy Netflix najszybszą na produkcję netfliksa czyli Wiedźmin tutaj właśnie ten zamek posłużył jako 1 elementów z bitwy i właśnie tutaj Yennefer krzykliwa Sarę salę Zwycięstwa spojleruje w tym momencie to nie mów więcej no zakończmy to teraz no a może nie przechyliła A może nie ale wiem że wspominaliśmy o tej kulturze o tych filmach i o tym wszystkim ale wcale się nie dziwię że ten zamek jest często wybierany właśnie przez muzyków czy autorów ten zamek właśnie ma przypomina te stare dobre polskie czasy kiedy Polska była wielka i tak dalej I on wie więc naprawdę fajnie że ten że o tym zamek cały czas się 2 lat do tej pory mają przecież renowacje w końcu sam kiedyś tutaj można było się dostać trochę inaczej niż jak jak wszedłem krętymi schodami na sam szczyt mianowicie nie ona poziomy i pomieszczeń przyległych do niej można było danego pomieszczenia dostać na dany poziom teraz już zostały tylko zbudowane nowe kręte schody które prowadzą na samą górę aż ciekawszych rzeczy można zobaczyć startnet szczyty Beskidów jest oddalony to kilometrów przy dobrej pogodzie Chodźmy na dół muzeum Zamkowego niestety nie wejdziemy ale Przynajmniej wiadomo że tamci muzeum znajdowały się rycerskie a ruch jednokierunkowy w tamtą stronę No i w sumie Zrobiłem błąd bo dzieci tylko pod opieką dorosłych na Konrada więc dogadamy się chyba poczekać tak widać stropy których już kończyć ci nie ma można było na nich chodzić pomieszczeń przyległych ale to już jest niestety przeszłość teraz możemy się cieszyć Zator widokiem w samej góry jeszcze to nam pozostało No i podziwianie tych piękne True inkubacja kurza stopa ale który miał wzmacniać obronę z tego zwłaszcza w sumie nie zbocza tylko tego zamku właśnie wybudowany został na zboczu nie na skale ale podobno właśnie dzięki temu że był przesunięty ten zamek Miał Duże duże lepsze właściwości obronne Zobaczcie sami ho ludzie korzystają spacery przy smocze to jest wcześniej wspomniana Skała w sumie Wcale się nie dziwię że tutaj ta kurza stopa ponosiła obronność tego zamków jest ten mur okalający okolicy zamek zbudowany na skale i tutaj właśnie ta kurza stopa w element wyciągnięty trochę do boku taki szpikulec który pozwala on miał widok z którego był widok właściwie na dziedziniec krwi na całą te górę tutaj są okiennice prawdopodobnie służące do strzału bądź do obserwacji to wybudowane z racji że wybudowane na owocu trzeba było budować specjalną klatkę schodową do komunikacji z resztą zamku do której Właśnie doszliśmy w kierunek zwiedzania Izbą Cane rycerz właśnie idzie coś tam teges z tamtego no po staropolsku że miałem powiedzieć bo nie znam tego polskiego w sumie nie jest skomplikowane używając tego nie rozumieją dobra wchodzimy z kurzych to pójdziemy na dwór Chodź idziemy w ogóle jedziemy nie kamera mikrofony w książce jest napisane wszystko opisane A my sobie idziemy w ogóle co już Ruszyliśmy tu na wieki A dobra jest wyjście udało się nawet Przeżyjemy badaczy zjawisk paranormalnych zamek w Ogrodzieńcu jest nawiedzony świadczyć mogą o tym liczne historię ludzi którzy wiedzieli Wielkiego psa zawodnikami w oczach który przemieszcza się w zamku w jego murach Ciągnął za sobą wielki łańcuch mówi się że jest to dusza kasztelana krakowskiego Stanisława szybkiego również Stanisław warszycki w pracy ale już nie po pies a ja go Jeździec bez głowy takie dane pocałować moje dobra czyli co w sumie już kończymy wycieczkę zostało na tylko dojście na zamek do prania w pokoju włączyło to dwie ściany żeby można było się swobodnie przesuwać ale chodziło do konfliktu zbrojnego do ludzie mogli się poruszać po tej ścianie na swoje stanowiska strzelnicze i łatwiej przemieszczać z bronią komunikować się jestem miała naprawdę zbawienny wpływ na obronność tej twierdzy zamków Rozłóż mnie zaimponował w tej chwili tak jest gospodarczy ptasznik to fajnie fajnie i szubienicach wbijasz wbijasz tylko że nie ma masz pasek do ściągania No dobra to idziemy wypuśćcie mnie nigdy stąd nie wyjdę A gdzie to przejście masz co tam do tej fasoli Kraków flaków Co je przed nim się znajdujemy się w miejscu nazwanym bastionem zostało zbudowane mniej więcej w okolicach 16 wieku przed Stanisława bonera miał co pomieszczenie to miał służyć do obrony zwiększenia obronności zamku ponieważ ostrza można było wprowadzić z różnych prąd później jeszcze było wielokrotnie przebudowywane aż podczas potopu szwedzkiego został kompletnie zniszczone a teraz żeby ratować Proszę bardzo droga prowadząca do zamku w ten sposób rodziców A jeśli chodzi o sam zamek odkryliśmy przed wami wiele jego tajemnic ale wszystkich nie znaleźliśmy dlatego żeby się sami to przyjechali sami zobaczyli warto odwiedzać piękne Opolskie zamek w sumie zdobyte splądrowane zjedzone ale my jeszcze jedną rzecz ma między nami a mianowicie pinakiel Biedronce czy żonko dobra przenosimy się przez zamek za chwilę pogadamy coś słowo się rzekło jesteśmy Przed zamkiem Zgadza się ale mamy tutaj takie fajne miejsce i co będziemy robić to będziemy A jak widzicie No lepszego miejsca na Chyba zjedzenie staropolskich placków Nie ma nic średniowieczny zamek zrobimy pierwszy pyk zoo No piłkarz Van nigdy nie mówił Ale on jest wielkim smakoszem tych flaków ogólnie niepewnością A powiem ci że droga dawaj do Arek słoiczek uprzednie przygotowanej trawy którą wystarczy tylko podgrzać nie trzeba doprawiać bo już sama w sobie jest przepyszne podawać mamy 4 godzin drogi przed sobą ze sklepu czy coś daleko A tak sobie na szybko zrobimy obiad i można lecieć gadać na tym bardziej pamiętaj będę gotowała właśnie kuchnia staropolska życie flaki ale naprawdę to wyglądasz super powiem ci szczerze oprócz tego że wiatr trochę nam przeszkadza to niech się gotuje nie wiem czy Kojarzycie Zamek Książ to był nasz pierwszy raz wtedy już Kuba wcześniej się ten powiedział że smaczne żarcie No i rzeczywiście od tamtej pory na wyprawy Zazwyczaj to bierzemy już Co to jest smarujemy pokaźną Jakby to nazwać Łukaszu robimy z tego fajne smalcu cebulki i mięsa proszę próby pierwszy smalczyk co mam Będę mówił mówiliśmy wam ostatnio na pierwszym filmie z kuchnia staropolska to Lider wśród takiego jedzenia ze słoików nie trzeba za dużo się starać jak widzicie bierze ciepłe życie słoik i jecie mojej nie trzeba nigdzie już tam na przykład jeździć do innych takich knajpach hamburgery i tak dalej i tak dalej tylko zdrowa Polska żywa Jak wyglądają w ubranku A tak wyglądają prezydentem historia naprawdę bardzo ciekawego zamku Mamy nadzieję że wam się podobało mam bardzo przyjeżdżajcie odwiedzajcie subujcie Oglądajcie jedźcie i pijcie z tego wszyscy do zobaczenia