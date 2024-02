Zaplanowali niezwykłą wyprawę. "Nikt normalny tego nie robi"

To jest sprawa bardzo prosta. Najważniejsze jest zebranie pieniędzy dla Olafa, a żeby to zrobić, trzeba poinformować jak najwięcej osób o zbiórce. Mogę tego dokonać, wybierając się w tak szaloną wyprawę. Oczywiście pobicie rekordu Guinnessa w pokonaniu rzeki zimową porą na odcinku tysiąca kilometrów to kwestia ambicjonalna. Chciałbym to zrobić, bo wcześniej mi się nie udało i to mnie też motywuje, ale nie jest na pierwszym miejscu. Nawet powiem więcej - jeśli Łukaszowi będzie szło lepiej i popłynie przed nami i on pierwszy pobije rekord Guinnessa, to będę mu kibicować, najważniejsze jest dla mnie to, żeby zebrać dla Olafa 15 mln zł.