Zatrute łososie z polskiej fabryki. Bakteria mogła dostać się w do ryb w Norwegii

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie może stwierdzić jednoznacznie, że zawinił polski producent. Bakteria, która zabiła cztery osoby, mogła zatruć wędzone łososie w Norwegii.

Konieczne będzie zbadanie próbek od pierwotnego producenta ryby, twierdzi Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. EFSA nie wyklucza, że bakteria mogła dostać się do ryb w Norwegii, skąd dostarczono łososie – donosi portalspozywczy.pl.

Wywoływana przez bakterie Listeria monocytogenes listerioza może prowadzić do zapalenia opon mózgowych i bezpłodności. Choroba ta zabiła cztery osoby w Danii, Niemczech i Francji, wszystkie spożywały marynowane i wędzone łososie z polskiej fabryki.

Jak podkreśla portalspozywczy.pl. EFSA nie ma jednoznacznych dowodów na to, aby bakteria dostała się do ryb w Polsce. Stąd też do tej pory nie znamy nazwy producenta.