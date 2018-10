Zawalił się most kolei transsyberyjskiej. Nagranie wideo

Most kolei transsyberyjskiej runął, gdy przejeżdżała przez niego ciężarówka. Kierowca został poważnie ranny. Wszystko widać na nagraniu.



Do wypadku doszło na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Gdy przez most kolei transsyberyjskiej przejeżdżała ciężarówka, ten zawalił się. Kierowca trafił do szpitala z połamaną nogą i poważnym urazem stopy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.