Zielone plantacje herbaty, poławiacze ryb w Ahangamie i świątynie skalne w Dambulli. Witajcie na Sri Lance

Marzysz o błogim wypoczynku na pomarańczowych plażach przy kołyszących się kokosowych palmach? Chcesz zobaczyć miejsca, które będziesz wspominać z uśmiechem na ustach? Leć na Sri Lankę.

Sri Lanka uwodzi pięknymi, nietypowymi plażami. Charakteryzuje je oryginalny, pomarańczowy kolor piasku, który spotkasz głównie w środkowo-zachodniej części wyspy. Jadąc na południe, odpoczniesz na szerokich plażach, które oferują dostęp do raf koralowych. To właśnie na Sri Lance działają tzw. przedszkola dla żółwi, które pomagają zwierzakom dotrzeć do oceanu.

Należy jednak zaznaczyć, że Sri Lanka to nie tylko miejsce, gdzie można odetchnąć na plaży. Warto zaplanować podróż tak, by poznać kulturę tamtejszych mieszkańców i zwiedzić miejsca, o których w Polsce możemy tylko pomarzyć.

Zacznijmy od wizytówki Sri Lanki - zielonych plantacji herbaty. Turyści podkreślają, że tego soczyście zielonego widoku nie odda żadne zdjęcie zamieszczone w sieci czy dowolnym przewodniku. Ogrodów herbacianych na wyspie jest mnóstwo. Gdzie więc warto się wybrać? Na pewno w okolice Nuwara Eliya, herbacianej stolicy Sri Lanki. Można tu poczuć się jak w bajce. To też idealna baza podróżnicza - można stąd pojechać na inne plantacje, m.in. Pedro Tea Estate czy Labookellie Tea Estate. Przyglądanie się produkcji i zwiedzanie najczęściej jest bezpłatne, dopłaca się ewentualnie za degustację popularnego napoju. A warto! Pomyślmy tylko, jak wspaniałe musi być to uczucie - siedzimy z filiżanką herbaty na dachu świata. Brzmi zachęcająco, prawda?

Rytuał łowienia

Mieszkańcy Sri Lanki mają swoje zwyczaje. Jednym z tych najbardziej fascynujących jest połów ryb w wodach Oceanu Indyjskiego. Nie jest to jednak zwykłe wędkowanie, jakie możemy kojarzyć z naszego kraju. Tutejsi rybacy wzbudzają w turystach prawdziwy podziw. Wszystko przez to, że sam widok przedstawia się iście egzotycznie. Mężczyźni siedzą na mocnym, długim kiju, który wbity jest w dno oceanu. Cała konstrukcja opatentowana jest tak, by rybak miał małe "siedzisko" i podparcie dla nóg, choć trudno to tak naprawdę nazwać siedzeniem.