"Zielone przepustki" w Izraelu. Dzięki nim mieszkańcy wracają do normalności

Program szczepień działa w Izraelu zdecydowanie sprawniej niż w większości krajów na świecie, dlatego to niewielkie państwo na Bliskim Wschodzie, jako jedne z pierwszych na świecie, wprowadziło tzw. paszporty covidowe, nazywane także "zielonymi przepustkami". Są przeznaczone dla osób, które zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi lub są ozdrowieńcami. Posiadacze "przepustek" mogą korzystać od 21 lutego z siłowni i basenów, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i religijnych, a także przebywać w hotelach i w miejscach kultu religijnego. Jak nowe regulacje sprawdzają się na co dzień? Wyjaśnia to gość programu Newsroom WP, Karolina Mints, która mieszka w Izraelu.

