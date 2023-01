Zima 2023. Gdzie na ferie? "Trzeba zauważyć jeden konkretny problem"

Co robić z dziećmi podczas ferii zimowych? Na to pytanie próbuje sobie obecnie odpowiedzieć wielu Polaków. Wysokie temperatury oraz brak śniegu mocno ograniczają perspektywę zbliżających się wyjazdów. – Wiadomo, że teraz większość stacji narciarskich nie funkcjonuje albo funkcjonuje w ograniczonym wymiarze. Jednak to właśnie dla sportów zimowych wybieramy góry na czas ferii zimowych. Czołówka najchętniej wybieranych miejsc się nie zmieniła – mówił w programie "Newsroom WP" Karol Wiak z portalu Nocowanie.pl.

