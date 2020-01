Zimowe ferie we Włoszech

Wypad na narty to idealny pomysł na spędzenie zimowych ferii. Taka forma aktywności cieszy się ogromną popularnością i jest wybierana nie tylko przez grupy znajomych, ale także przez rodziny z dziećmi. Pytanie tylko gdzie można znaleźć najlepsze warunki do jazdy, a także komfortowe zakwaterowanie oraz dodatkowe atrakcje? Najlepszym miejscem na taki wyjazd będzie włoskie Val di Sole, gdzie odbywa się największy polski festiwal Polish Days.

Dlaczego Val di Sole?

Val di Sole, czyli Dolina Słońca, to obszar położony w zachodniej części włoskiego Trentino. Dokładnie pomiędzy jeziorem Garda i Południowym Tyrolem. Jest to obszar górski otoczony przez jeden z najsłynniejszych masywów w Alpach. Val di Sole to idealne miejsce zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych miłośników nart. Cechą charakterystyczną tego regionu są obfite opady śniegu oraz blisko 90% dni ze słoneczną pogodą. Dla narciarzy to wręcz wymarzone warunki. Val di Sole oferuje aż 380 km tras narciarskich w 3 strefach. Poza tym na uwagę zasługują niepowtarzalne widoki, których cechą charakterystyczną są malownicze, alpejskie wioski. Sezon narciarski trwa tu od jesieni aż do wiosny. Oprócz świetnie przygotowanych tras zjazdowych fani narciarstwa znajdą tu także sieć szkółek narciarskich, gdzie można w szybkim tempie nauczyć się podstaw jazdy na nartach. Co istotne Val di Sole to raj nie tylko dla amatorów narciarstwa, ale także osób zakochanych w snowboardzie czy freeskiing. Blisko 40 tras o zróżnicowanym stopniu trudności oraz doskonałe zaplecze w postaci 25 wyciągów musi robić wrażenie nawet na najbardziej wymagających turystach.

Polish Days 2020 w Val di Sole

Polish Days 2020 to wyjątkowa okazja, aby spędzić cały tydzień z rodziną lub znajomymi w Dolinie Słońca. Kurort Marivella Furagida oferuje formy zakwaterowania dopasowane do potrzeb. Prawdziwym „rarytasem” są apartamenty Marivella 1400, w ośrodku usytuowanym bezpośrednio na stoku. Komfortowe, wręcz luksusowe warunki i stały dostęp do wszystkich atrakcji kurortu, które będą niemalże na wyciągnięcie ręki. Rezerwując pobyt w dniach 20-29 marca można liczyć na masę dodatkowych atrakcji. W tym terminie organizowany jest największy polski festiwal Polish Days 2020. A to oznacza moc wyjątkowych wrażeń. Tym bardziej, że nadchodzący festiwal uświetni swoją obecnością wiele znanych gwiazd. We włoskim kurorcie pojawią się między innymi Sarsa, Clara, Mrozu, Afromental oraz Mesajah. A to gwarantuje świetną zabawę każdego dnia po zakończeniu szaleństw na stoku.

Polish Days każdego roku ściąga do Val di Sol ogromną grupę turystów z Polski, którzy chcą nie tylko wypocząć, ale także cieszyć się doskonałymi warunkami narciarskimi. Cyklicznie organizowany festiwal gwarantuje co roku komfortowe zakwaterowanie, darmowe wejście na organizowane imprezy oraz zniżki na alkohol i jedzenie.