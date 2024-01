Zimowy raj Polaków. "To mój pierwszy raz i jestem zachwycona"

Livigno to włoska miejscowość, która przypadła Polakom do gustu. Co roku jeździmy tam tak licznie, że jesteśmy liderami w rankingu narodowości, które najczęściej odwiedzają to miejsce. - Polacy pokochali włoskie Livigno i ja się wcale nie dziwię. To mój pierwszy raz tutaj i jestem zachwycona - przyznała Basia Żelazko, dziennikarka Wirtualnej Polski. W programie "Newsroom WP" dodała, że jest to prawdziwy raj dla fanów białego szaleństwa. Wyciągów jest 31, tras 74 - łącznie to aż 115 km zjazdów. Wspomniała także o wyjątkowej promocji.